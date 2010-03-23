Адвокати співучасників убивства директора «Озерки» оскаржать вирок

Захист засуджених співучасників вбивства заступника директора дніпропетровського ринку «Озерки» Володимира Воробйова має намір оскаржити вирок у Верховному Суді України. Про це повідомляє ІА «Новий міст».

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Апеляційний суд Дніпропетровської області виніс ухвалу у гучній справі – вбивстві заступника директора центрального ринку «Озерка». Трьох співучасників убивства суд засудив до 10, 11 і 15 років позбавлення волі. Замовники не були встановлені.

Загалом у цій справі було проведено 40 судовий засідань. Сьогодні відбулося останнє – 41-е, під час якого суд ухвалив рішення щодо 3-х осіб, причетних до вбивства. Одного з них – лідера ОЗУ й учасника розстрілу – засудили до 15-ти років позбавлення волі. Ще двох людей, які брали участь у підготовці, стеженні за В.Воробйовим, суд засудив до 11 і 10 років позбавлення волі.

Батько вбитого, Олександр ВОРОБЙОВ, наполягав на тому, аби учасник розстрілу був засуджений до довічного ув’язнення, але суд такого рішення не прийняв. Батько вбитого рішення суду оскаржувати не буде, а от захист збирається його оскаржити у ВСУ. На оскарження дається 1 місяць.

ІА «Новий міст» нагадує, що 16 грудня 2006 року в Дніпропетровську біля кінотеатру «Салют» був розстріляний заступник директора ЦР «Озерка» В.Воробйов. А 4 квітня 2008 року начальник УМВС України в Дніпропетровській області Олександр БОБИЛЬОВ заявив, що співробітники МВС розкрили резонансне вбивство.