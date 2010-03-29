Серед загиблих у московському метро громадян України поки не виявлено

Серед загиблих унаслідок теракту в московському метро громадян України поки не виявлено.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в консульстві України в Москві.

«Станом на 11.00 мск (10.00 за київським часом) даних про те, що серед потерпілих унаслідок терактів у московському метро є громадяни України, поки що немає», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він підкреслив, що особи загиблих продовжують встановлювати.

За його словами, консульство України у Москві бере дані про загиблих і постраждалих в Управлінні інформації МНС Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, унаслідок двох вибухів у московському метро 35 чоловік загинули і 23 одержали травми.