Департамент з питань виконання покарань очолив Лісіцков

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні представив керівному складу Державного департаменту з питань виконання покарань новопризначеного керівника відомства 52-річного Олександра ЛІСІЦКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра, відповідне розпорядження про призначення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 31 березня 2010 року.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що перед керівником пенітенціарної системи поставлене важливе завдання з викорінення проблем галузі, зокрема тих, які несуть в собі суспільну небезпеку. Основне завдання полягає в трансформації системи покарань в систему, яка поєднуватиме покарання з соціальною реабілітацією осіб, що переступили закон.

Крім того, наголосив міністр юстиції, заклади ув‘язнення в Україні залишаються джерелом поширення небезпечних інфекційних хвороб, таких як туберкульоз та СНІД, система перетворилася на ланцюг наркотичного трафіку.

Представляючи новопризначеного голову Департаменту, міністр юстиції висловив упевненість, що новий керівник галузі забезпечить поступовий та впевнений поступ на шляху реформування системи, зобов‘язання щодо якого Україна взяла на себе при вступі до Ради Європи.