Мін’юст пропонує скасувати наказ Держкомзему

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ надіслав листа голові Державного комітету із земельних ресурсів Олегу КУЛІНИЧУ, в якому пропонує скасувати наказ від 15 лютого 2010 року № 168 «Про затвердження Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам».

Про це УНІАН повідомили к прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, документ пропонується відмінити, оскільки він не був зареєстрований у Міністерстві юстиції.

У прес-службі відзначили, що за наслідками правової експертизи наказу Держкомзему, яка була проведена у зв`язку з численними зверненнями фізичних і юридичних осіб, міністерство встановило, що наказ підлягав державній реєстрації в Мін’юсті, оскільки містить нові правові норми, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян і носять міжвідомчий характер.

Зокрема, наказом визначено процедуру формування і присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, а також внесення відповідних відомостей до державного реєстру земель з наданням витягу з цього реєстру про присвоєння кадастрового номеру.

Водночас встановлено, що наказ не зареєстровано в Міністерстві юстиції, а отже, він не може вважатися чинним, і його застосування є порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Довідка УНІАН. Держкомзем 15 лютого п.р. затвердив наказ № 168 «Про затвердження Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам».

Згідно з наказом, земельним ділянкам при їх формуванні, а також утвореним в результаті розподілу або об`єднання інших земельних ділянок, присвоюються нові кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери одержують статус архівних і надалі не використовуються.

Кадастрові номери присвоюються всім земельним ділянкам незалежно від їх форм власності. Під час переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, при встановленні інших, окрім права власності, речових прав на земельну ділянку кадастровий номер залишається без змін. Дублювання кадастрових номерів не допускається.

Черговий кадастровий план ведеться територіальними органами Держкомзему.