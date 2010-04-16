Законодавча база роботи українських ЗМІ застаріла?

Законодавча база стосовно роботи українських засобів масової інформації є досить прогресивною та забезпечує основні права масс-медіа та журналістів на збір та подачу інформації, але потребує адаптації до нових реалій з урахуванням швидкого розвитку нових медіа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані спільного дослідження Інституту масової інформації та Фонду «Демократичні ініціативи», які оприлюднила сьогодні на прес-конференції у Києві науковий керівник фонду Ірина БЕКЕШКІНА.

За її словами, такої адаптації потребують навіть основоположні закони «Про інформацію», «Про друковані ЗМІ», «Про авторське право» тощо.

При цьому І.БЕКЕШКІНА зазначила, що парламент повинен ухвалити єдиний інформаційний кодекс, оскільки це питання обговорюється вже не перший рік.