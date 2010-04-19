У Криму знайдено мертвим депутата райради від блоку «За Януковича!»

Обгоріле тіло депутата Сімферопольської районної ради від блоку «За Януковича!» Володимира ПАПУНОВА знайдено поблизу села Красне в Криму.

«Приблизно в трьох кілометрах від сімферопольського села Красне 17 квітня знайдено обгорілу машину Toyota Prado, що належить кооперативу «Ніва-Агро». Біля автомобіля виявлено обгорілий труп чоловіка, 1952 року народження. Порушено кримінальну справу. Відбуваються слідчі дії», - повідомив УНІАН по телефону співробітник прес-служби кримської міліції, відмовившись назвати прізвище загиблого і уточнити статтю, за якою порушено справу.

Тим часом представник керівництва Сімферопольської районної організації Партії регіонів по телефону підтвердив УНІАН, що знайдено мертвим В.ПАПУНОВА - «регіонала», який очолював сільськогосподарський кооператив «Ніва-Агро». «У нас немає припущень, що сталося», - сказав представник ПР.