Відпочиваючих у Криму готувалися частувати «паленим» алкоголем?

У Криму працівники податкової міліції в рамках операції ”Щит” вилучили велику партію імпортного алкоголю з акцизними марками з ознаками підробки на суму 3,2 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в АРК, правоохоронці перевірили складські і торгові приміщення одного з ТОВ в м. Ялта. Перевіркою встановлений факт зберігання з метою подальшої реалізації алкогольної продукції імпортного виробництва, обклеєної марками акцизного збору з ознаками підробки. Згідно зі складеним протоколом, виявлено і вилучено близько 15 тисяч пляшок зарубіжного алкоголю на суму близько 3,2 млн. грн.

За попередньою інформацією, вилучена алкогольна продукція незаконним шляхом потрапила на територію України.

Проведений відбір марок акцизного збору для проведення експертизи. Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до транспортування і збуту алкогольної продукції з марками акцизного збору з ознаками підробки.