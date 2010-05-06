Мінекономіки підрахувало суму штрафів за оренду торгових точок на ринках

Державна інспекція з контролю за цінами протягом першого кварталу 2010 р. оштрафувала за порушення при наданні в оренду торгових точок на ринках 77 суб`єктів ведення господарської діяльності на суму 27,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Всього Держінспекція в першому кварталі ц.р. провела перевірку 101 суб`єкта ведення господарської діяльності на ринках.

У повідомленні наголошується, що Мінекономіки вживає заходи, щоб вартість оренди торгових місць на ринках не була завищеною.

На думку міністра економіки Василя ЦУШКА, ціна на оренду торгових місць – це питання ефективності управління комунальною власністю, оскільки ринки часто належать місцевим територіальним громадам. Зі свого боку, Мінекономіки, підкреслює міністр, забезпечує місцеву владу всіма необхідними інструментами для того, щоб не допускати завищення цін на оренду місць на ринках.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №278 від 5 березня 2009 р. «Про заходи зі стабілізації цін за надання послуг і оренду торгових приміщень (площ) у торгових об`єктах, на ринках із продажу продовольчих і непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» дозволив місцевим органам управління обмежувати рентабельність ринків 20%.

Разом із тим, за повідомленням Держкомпідприємництва від 12 лютого 2010 року, обмеження рентабельності ринків на рівні 20% не діє лише в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській областях і в Севастополі.