Генпрокуратура пояснила, у чому звинувачують Тимошенко

Лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО викликали сьогодні до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Дана кримінальна справа порушена у травні 2004 року та була закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим на даний час досудове слідство у справі поновлено, підкреслили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сама Ю.ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизувати» головні державні монополії.