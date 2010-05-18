Лавринович каже, що кримінальне судочинство майже не зазнало змін

Кримінальне судочинство за 19 років існування України, на жаль, зазнало найменших змін, заявив сьогодні у Києві на конференції ”Перспективи реформ кримінального судочинства в Україні” міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

”За 19 років ця сфера у нас зазнала, на жаль, найменших змін і тому більше їх потребує”, - сказав міністр, зауваживши, що загальнонаціональний консенсус спрямований на адаптацію вітчизняного законодавства до європейських цінностей.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, захист прав людини має бути стрижнем реформ, але необхідно пам’ятати і про права суспільства, які можуть бути порушені з боку окремої людини чи групи осіб.

”Ми повинні перейти у кримінальному процесі до змагальності сторін, і ми повинні творчо і зважено підійти й використати досвід країн, у тому числі європейських”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, додавши, що ”є сподівання, що реформування кримінального судочинства буде завершено”.

Також міністр зазначив, що іншою складовою цих реформ мають стати зміни до Закону ”Про прокуратуру”, адже є очевидним, що ”поєднання слідчого нагляду - це ті очевидні проблеми, які лежать на поверхні”, і спокуса для використання своїх можливостей для окремих працівників прокуратури є достатньо великою, а тому можливість захисту прав людини тут мізерна.