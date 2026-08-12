Росія атакуала Київ дронами посеред дня: пошкоджено поліклінику

Мешканцям столиці рекомендовано перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Сили протиповітряної оборони у Києві відбивають загрозу ударів російських дронів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - повідомив Кличко.

Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

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Сигнал повітряної тривоги у Києві сьогодні вчергове пролунав в 12:53.

Оновлено о 14.08. За інформацією Кличка, у Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджене нежитлове приміщення. Але пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.

Оновлено о 15.30. Відбій повітряної тривоги пролунав о 14:33.

Після відбою, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації в Telegram, у Деснянському районі столиці зафіксовано незначне пошкодження будівлі поліклініки внаслідок ворожої атаки.

Як уточнив міський голова Кличко, вхід до одного із комунальних медзакладів пошкоджено внаслідок падіння уламків. Потерпілих немає.

Російські удари по Київщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 12 серпня, російські окупанти завдали удару безпілотниками по Київщині. Васлідок ворожої атаки у Броварському районі виникла пожежа на складських будівель.

Також ми писали, що напередодні росіяни атакували Київ балістичними ракетами, після чого пролунали вибухи й виникла пожежа у складських приміщеннях, де постраждала одна людина. Влучання зафіксовано також на території дитячої лікарні у Шевченківському районі, де утворилися вирви та пошкоджено будівлю й газову трубу, але діти й медики були в укритті. Рятувальники ліквідували витік газу, жертв серед пацієнтів та персоналу немає.

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