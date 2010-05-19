Бютівець звернувся до СБУ і ГПУ щодо притягнення до відповідальності регіонала

Народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (фракція БЮТ) звернувся до Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України щодо притягнення народного депутата України Василя СТЕЛЬМАШЕНКА (фракція Партії регіонів) до відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ОДАРЧЕНКО заявив на засіданні парламенту.

Представник фракції БЮТ зазначив, що 27 квітня у Верховній Раді України «від В.СТЕЛЬМАШЕНКА дісталося багатьом народним депутатам». Однак, підкреслив Ю.ОДАРЧЕНКО, незважаючи на його звернення, «такої оперативності, як у нас є з ГРИМЧАКОМ та ПАРУБІЄМ, немає. «Сьогодні це питання не розслідується», - додав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні відбувається «відверте залякування опозиції», оскільки переслідують не тільки народних депутатів, але й їхніх родичів.

Ю.ОДАРЧЕНКО звернувся до керівництва Партії регіонів щодо одного «з активних учасників цих подій В.СТЕЛЬМАШЕНКА». Він зазначив, що «для більшості народних депутатів і значної частини громадськості діяльність В.СТЕЛЬМАШЕНКА до його депутатства достатньо відома», і заявив, що той мав кримінальне минуле.

Ю.ОДАРЧЕНКО зазначив: «Навіщо Партії регіонів мати в своїх рядах таких народних депутатів як В.СТЕЛЬМАШЕНКО? Зрозуміло, що не для того, щоб приймати чесні і справедливі закони. Кулаки таких народних депутатів працюють краще, ніж їхні голови».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2010 року у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де знаходився спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, скоєного групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України з фракції НУ-НС Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

14 травня В.ЛИТВИН повідомив, що у ВР з Генеральної прокуратури надійшло подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності окремих народних депутатів від опозиції за скоєні ними дії 27 квітня у парламенті.

Водночас, проти депутатів від Партії регіонів, які брали участь у бійках у парламенті 27 квітня, не порушено жодної кримінальної справи, повідомив глава опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ. Зокрема, народний депутат Олесь ДОНІЙ від НУ-НС, який тоді постраждав, уже 21-й день перебуває у лікарні, і покращення його здоров’я немає, сказав С.СОБОЛЄВ.