Вкладники банку «Надра» вимагають зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН член правління Всеукраїнської громадянської організації «Наш захист» Лариса ЛЯДОВАЯ.

За її словами, вкладники банку «Надра», які мають рішення судів на свою користь, не можуть добитися від виконавчої служби початку виконавчого виробництва, а зустрічі з представниками Міністерства юстиції різних рівнів не дають результату.

«Намалювали такий алгоритм (у Мін’юсті – УНІАН), за яком ми повинні пройти чиновників, заступників, а потім потрапити до пана ЛАВРИНОВИЧА. ... Ось ці поневіряння зайняли більше року.., на всіх етапах просто знущаються, я іншого слова не можу підібрати», – сказала Л.ЛЯДОВАЯ.

За інформацією ВГО «Наш захист», на сьогоднішній день немає жодного рішення суду з повернення депозитів вкладникам на користь банку «Надра».

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.