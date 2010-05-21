ВАСУ частково задовольнив касацію “злодія в законі” Антімоза

Вищий адміністративний суд України частково задовольнив касаційну скаргу “злодія в законі” Кухілави АНТІМОЗА на попередні рішення судів про примусове видворення його з території України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

“Судді ВАСУ прийняли рішення про скасування всіх раніше прийнятих судових рішень та направили скаргу Кухілави АНТІМОЗА до суду першої інстанції, тобто до Приморського районного суду міста Одеси для повторного розгляду», - йдеться в повідомленні.

К.АНТІМОЗ відомий в кримінальних колах на прізвисько «Антімоз». В результаті спільних дій працівників ГУБОЗ МВС України, УБОЗ ГУМВС України в Одеській області та правоохоронних органів Республіки Грузія в смт Ворзель (Київська область) К.АНТІМОЗА було затримано та доставлено у Приморський районний суд міста Одеси, який прийняв рішення про його примусову депортацію. Одеський Апеляційний Адміністративний суд також ухвалив рішення про примусове видворення К.АНТІМОЗА з України.

28 травня 2009 року з аеропорту «Бориспіль» рейсовим літаком Київ – Тбілісі «злодій в законі» був депортований до Грузії з забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

К.АНТІМОЗ прибув до України на початку 90-х років з паспортом громадянина СРСР та згодом за підробленими документами незаконно отримав паспорт громадянина України. За цим документом К.АНТІМОЗ весь час перебував на території України, переважно в Одеській області, де впливав на криміногенну ситуацію, контролював діяльність деяких бізнес структур, використовуючи, при цьому, широке коло корумпованих зв’язків.