Призначено нового керівника юстиції Закарпаття

Міністр юстиції Олександр Лавринович підписав наказ про призначення Петра Ільницького начальником Головного управління юстиції у Закарпатській області.

Новопризначений керівник закарпатської юстиції замінив на цій посаді Юрія Бортейчука, який очолював управління юстиції з квітня 2008 року та з 1 червня 2010 року був переведений на посаду заступника начальника Головного управління юстиції у Закарпатській області

Петро Ільницький приступив до виконання службових обов‘язків з 15 червня 2010 року.

47-річний Петро Ільницький у 1989 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю правознавство. На момент призначення працював головним юристом Юридичного центру «Міжнародне право».