На реконструкці ї НСК «Олімпійський» СБУ виявила розтрату
15:39, 25 червня 2010Право
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Майже 11 млн. грн.
Служба безпеки України виявила розтрату майже 10,8 млн. грн., виділених на реконструкцію НСК «Олімпійський» в Києві в рамках підготовки до Євро-2012.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.
За даними прес-служби, в результаті перевірки законності використання бюджетних коштів задокументовано протиправну діяльність колишнього генерального директора стадіону та його заступника.
Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу.
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