На реконструкці ї НСК «Олімпійський» СБУ виявила розтрату

Служба безпеки України виявила розтрату майже 10,8 млн. грн., виділених на реконструкцію НСК «Олімпійський» в Києві в рамках підготовки до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

За даними прес-служби, в результаті перевірки законності використання бюджетних коштів задокументовано протиправну діяльність колишнього генерального директора стадіону та його заступника.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу.