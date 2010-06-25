На Хмельниччині суд виніс вирок групі фальшивомонетників

Набрала чинності ухвала апеляційного суду Хмельницької області стосовно групи осіб (трьох мешканців Хмельницької області та одного жителя м. Рівне), які діяли в складі організованої групи, скоюючи злочини, пов’язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

Фальшивомонетники особисто здійснювали пошук осіб, охочих придбати підроблені банкноти, а також давали вказівки учасникам групи здійснювати пошук зазначених осіб, розподіляли отримані від злочинної діяльності прибутки. Крім того, забезпечували взаємозв’язок між учасниками злочинної діяльності за допомогою мобільних телефонів, планували та керували діями виконавців, особисто брали участь в незаконному збуті підроблених доларів.

Згідно з винесеним судом рішенням, вказані особи за скоєння злочину, передбаченого ст.199 КК України із застосуванням ст.69 КК України, засудженні до різних термінів позбавлення волі (від 3 років 1 місяця до 5 років 2 місяців) з конфіскацією майна, крім житла.