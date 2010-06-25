Кабмін Азарова поправив розпорядження Тимошенко по «Еліта-центр»

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо подальшої роботи комісії з розв‘язання проблем забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект відповідного акта був розроблений Міністерством юстиції з метою оптимізації діяльності комісії та ухвалений на урядовому засіданні 23 червня.

Згідно з розпорядженням, до складу комісії введено: заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника міністра регіонального розвитку та будівництва, заступника міністра з питань житлово-комунального господарства, заступника міністра економіки, заступника міністра внутрішніх справ, заступника міністра фінансів, заступника міністра юстиції, члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступника голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, заступника голови Державного комітету із земельних ресурсів, заступника голови Державного комітету фінансового моніторингу, представників інвесторів. Очолюватиме комісію голова Київської міськдержадміністрації.

Київську міську державну адміністрацію зобов‘язано подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові міністрів України та представникам інвесторів інформацію про результати проведеної Комісією роботи.

Як повідомлялося, комісію з розв‘язання проблем забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр» було утворено розпорядженням Кабінету Міністрів від 8 лютого 2008 року № 258-р.