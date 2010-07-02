США хочуть співпрацювати з Україною у верховенства права

Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН заявляє, що США хочуть співпрацювати з Україною у питаннях поширення демократії та верховенства права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КЛІНТОН сказала під час виступу після засідання Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства..

«Ми разом хочемо співпрацювати щодо поширення демократії і верховенства права», - зауважила Г.КЛІНТОН.

За її словами, нова влада України вже показала, що дотримується принципів демократії. Про це свідчать останні вибори, які відбулись за всіма стандартами і були «чесними, прозорими, відкритими і справедливими», додала Держсекретар США.

«Ми переконані, що демократія, за яку Україна боролася, принесе користь українському народу», - заявила Г.КЛІНТОН.

Вона також зазначила, що вітає заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про вивезення з України високозбагаченого урану.

Г.КЛІНТОН також нагадала, що США зобов’язалися допомогти Україні у ліквідації запасів твердого ракетного палива. «Україна була лідером у цій галузі і прикладом для інших держав», - сказала вона.

Крім того, Г.КЛІНТОН висловила підтримку Україні у її прагненні інтегруватися в Європейський Союз. «Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо надію, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму», - сказала вона.

На переконання Г.КЛІНТОН, Україна багато зробила для того, щоб показати, що її місце в Європейському Союзі.

Вона також зауважила, що зміцнення верховенства права є важливим кроком української влади. Г.КЛІНТОН сподівається, що Україна співпрацюватиме з Венеціанською комісією у питанні проведення реформи судової системи.

Г.КЛІНТОН також зазначила, що США позитивно ставляться до заяв української влади про підтримку свободи слова. «Нас також заохочують заяви вашого уряду про підтримку свободи слова і свободи преси», - сказала вона.