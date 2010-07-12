Печерський суд сьогодні розгляне позов до Януковича
За заперечення Голодомору
Сьогодні, 12 липня, Печерський районний суд Києва розгляне позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за заперечення ним Голодомору як геноциду українського народу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», початок судового засідання о 17.00 (Хрещатик, 42-а).
Як повідомляв УНІАН, з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ судиться представник Народного руху України Володимир ВОЛОСЮК. У своїй позовній заяві В.ВОЛОСЮК наголошує, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.
В.ВОЛОСЮК просить суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем і перед українським народом.