Войцишена перепризначено прокурором Полтавської області

Прокурором Полтавської області на наступні 5 років перепризначено Віктора ВОЙЦИШЕНА.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі області.

За їх даними, відповідний указ підписав Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО підтримав перепризначення прокурора області В.ВОЙЦИШЕНА.

Як повідомляв УНІАН, з 2002 року старший радник юстиції В.ВОЙЦИШЕН обіймав посаду прокурора Вінниці. Наказом генерального прокурора Святослава ПІСКУНА від 29 липня 2005 року прокурор Вінниці В.ВОЙЦИШЕН був призначений прокурором Полтавської області.