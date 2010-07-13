Войцишена перепризначено прокурором Полтавської області
16:24, 13 липня 2010Право
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Губернатор підтримав
Прокурором Полтавської області на наступні 5 років перепризначено Віктора ВОЙЦИШЕНА.
Про це УНІАН повідомили в прокуратурі області.
За їх даними, відповідний указ підписав Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.
Губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО підтримав перепризначення прокурора області В.ВОЙЦИШЕНА.
Як повідомляв УНІАН, з 2002 року старший радник юстиції В.ВОЙЦИШЕН обіймав посаду прокурора Вінниці. Наказом генерального прокурора Святослава ПІСКУНА від 29 липня 2005 року прокурор Вінниці В.ВОЙЦИШЕН був призначений прокурором Полтавської області.
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