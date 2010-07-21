Голову незалежної профспілки чи то викрали, чи то загуляв

Голові незалежної профспілки ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» Андрію ТИТАРЕНКУ зарахували відсутність на роботі 8 липня, коли його викрали невідомі, як прогул і вчора звільнили з роботи. Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови Конфедерації вільних профспілок Луганської області Тетяна КИСЛА, за прогул йому також порахували участь 31 травня у засіданні Ради голів конфедерації. Т.КИСЛА пояснила, що на засідання Ради голів конфедерації А.ТИТАРЕНКА, як і інших учасників, було викликано офіційним замовним листом на адресу керівника підприємства, де він працює. За її словами, 8 липня дружина А.ТИТАРЕНКА після його зникнення зверталася із заявою до Алчевського міського управління міліції. Сам він того ж дня написав заяву про розслідування факту його викрадення. У нього є довідка з міліції, що він був викликаний і перебував у відділку міліції з 16.00 до 22.30. Заступник Конфедерації вільних профспілок Луганської області також повідомила, що на заяву конфедерації до СБУ з приводу викрадення А.ТИТАРЕНКА отримано відповідь, що справою займається прокуратура Алчевська, яка вже відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом його викрадення.Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 6.30 в Алчевську зник голова незалежної профспілки меткомбінату А.ТИТАРЕНКО.За словами Т.КИСЛОЇ, до конфедерації зателефонувала дружина А.ТИТАРЕНКА і повідомила, що вранці чоловіка біля будинку забрав автомобіль, у якому сиділи двоє невідомих, а пізніше їй зателефонували з роботи і повідомили, що А.ТИТАРЕНКО не з’явився на роботу.О 12.30 голова незалежної профспілки повернувся додому і написав звернення до прокуратури у зв`язку з викраденням його невідомими.За словами А.ТИТАРЕНКА, невідомий чоловік пред’явив йому якесь посвідчення на ім’я ПИРИНА Олега Вадимовича, додавши при цьому, що він з Луганська і є працівником відділу по боротьбі з бандитизмом.Власник посвідки також сказав, що на АМК викрадено велику партію металу і їм повідомили на підприємстві, що А.ТИТАРЕНКО нібито має до цього відношення, тому має сісти в авітомобіль і їхати з ними.Профспілкового лідера протримали в автомобілі до 12.00. Потім А.ТИТАРЕНКУ наказали йти додому і чекати, що о 15.00 йому привезуть повістку.Як повідомила керівник ЦГЗ Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, такого співробітника як ПИРИН Олег Володимирович в органах УБОЗ немає і люди, які затримували А.ТИТАРЕНКА, ніякого відношення до органів МВС не мають. Вона повідомила також, що дружина А.ТИТАРЕНКА зверталася з приводу зникнення її чоловіка до Алчевського міського управління міліції.Заступник голови Конфедерації вільних профспілок Луганської області вважає, що ця подія є нічим іншим, як психологічним тиском на голову незалежної профспілки.За словами Т.КИСЛОЇ, незалежну профспілку на АМК було створено у квітні поточного року після того, як колективне звернення робітників до облдержадміністрації у лютому про порушення їхніх прав та питань охорони праці на комбінаті ні до чого не призвели. За її словами, одразу після створення незалежної профспілки стосовно членів організації почалися “репресії та погрози”, навіть на адресу сімей.