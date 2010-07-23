Депутат від ПР вивів на чисту воду Зварича та його дружину

Народний депутат від Партії регіонів Віктор КОРЖ вважає, що народний депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) зробив сьогодні політичну заяву про тиск на нього та його дружину з боку Служби безпеки України для прикриття власних комерційних інтересів.

Про це В.КОРЖ заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Дружина народного депутата ЗВАРИЧА причетна до зловживань бюджетними коштами на суму більше 100 млн. грн.», - стверджує народний депутат від ПР.

За його словами, «сім’я ЗВАРИЧІВ організувала фірму, яка упродовж останніх років постачала обладнання для систем секретного зв’язку бюджетним установам за цінами, які були завищені у кілька разів».

«Тому те, що зараз триває слідство, є цілком природнім. А сьогоднішня гучна політична заява Р.ЗВАРИЧА і намагання ним використовувати очолювану парламентську ТСК у газовій справі є ширмою для прикриття власних комерційних оборудок та політичною провокацією», - вважає В.КОРЖ.

Окрім того, заявив він, «правоохоронні органи перевіряють інформацію про причетність бізнесу родини ЗВАРИЧА до протиправних схем з відмивання ПД». Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутат Р.ЗВАРИЧ заявив, що Служба безпеки України чинить «шалений тиск» на нього та його дружину.

За словами Р.ЗВАРИЧА, з квітня СБУ проводить різні перевірки діяльності компанії.

«Цей тиск після того, як я став головою ТСК (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА - УНІАН), значно посилився. Мета одна – щоб Тимчасова слідча комісія - я так для себе роблю висновок, і певними натяками мені вже давали про це зрозуміти - зробила висновок про те, що Україна, український уряд зобов’язані повернути «РосУкрЕнерго» цей газ або заплатити відповідні кошти», - сказав народний депутат.