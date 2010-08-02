У Севастополі УБОЗ заарештувало «чорних маклерів»

Севастополь. 2 серпня. УНІАН. У Севастополі покладено край діяльності так званих «чорних маклерів», які оволоділи нерухомим майном і грошовими коштами громадян на загальну на суму понад 1,2 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Севастополі.

У ролі організатора цієї злочинної групи виступала директор агентства нерухомості громадянка Н., допомагали їй двоє приятельок і 43-річний чоловік. За зібраними оперативниками матеріалами слідчий відділ УБОЗ порушив кримінальну справу.

Організатор злочинної групи та один з її спільників заарештовані. Працівниками УБОЗ задокументовано дев`ять епізодів злочинної діяльності зловмисників.

У ході досудового слідства всі збитки, заподіяні громадянам, відшкодовано.

Підсудним ставиться в провину скоєння злочинів, передбачених ст.191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння нимм шляхом зловживання службовим становищем) і 189 ч.3 (здирство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.