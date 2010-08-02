Янукович скасував рішення Ющенка

Київ. 2 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував рішення свого попередника Віктора ЮЩЕНКА про заснування Академії екологічних наук.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ скасував Указ Президента України від 19 грудня 2008 року № 1177 «Про Академію екологічних наук України» та Указ Президента України від 2 березня 2009 року №118 «Питання Академії екологічних наук України».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 року В.ЮЩЕНКО видав указ про заснування Академії екологічних наук.

Згідно з документом, завданнями цієї наукової установи мали бути: забезпечення комплексного розвитку екологічної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань екологічної безпеки, раціонального природокористування та охорони довкілля, наукове супроводження впровадження результатів прикладних досліджень у галузі екології; проведення науково-аналітичного огляду сучасних особливостей переходу України до гармонійного розвитку з побудовою багатофакторних і багаторівневих моделей за визначеними та обгрунтованими пріоритетами та характеристиками; розроблення та впровадження системи загальної та регіональних структурних моделей переходу до сталого (збалансованого) розвитку держави; сприяння становленню та розвитку вітчизняної екологічної наукової школи, формуванню системи підготовки високопрофесійних наукових кадрів у галузі екології; прогнозування розвитку науково-технічного прогресу та його впливу на довкілля, визначення пріоритетних напрямів розвитку екологічної науки для забезпечення сталого розвитку України; забезпечення координації діяльності науково-дослідних і методичних установ, наукових підрозділів вищих навчальних закладів щодо проведення наукових екологічних досліджень, використання науково-педагогічного потенціалу в інтересах розвитку екологічної науки та системи екологічної освіти; розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Згідно з указом, чисельність членів Академії екологічних наук України мала становити 25 дійсних членів і 52 членів-кореспондентів.

Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів здійснити необхідні заходи, пов`язані із заснуванням Академії екологічних наук України, фінансуванням і створенням умов для її роботи, а також визначити перелік установ і закладів, що передаються академії; затвердити відповідно до саконодавства статут Академії екологічних наук України; розробити та внести в установленому порядку проекти нормативно-правових актів про внесення змін до законодавства щодо забезпечення діяльності Академії екологічних наук України.