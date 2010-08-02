Депутат Шевченко переслідує особисті інтереси у питанні захисту свободи слова

Київ. 2 серпня. УНІАН. Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає, що народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ), заявляючи про посилення тиску на свободу слова з боку влади, має на меті реалізувати свої особисті інтереси.

Про це М.ЧЕЧЕТОВ сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву А.ШЕВЧЕНКА щодо дій СБУ відносно українського блогера Олега ШИНКАРЕНКА.

«Звинувачення, які роздає А.ШЕВЧЕНКО на адресу влади, пов’язані з його бажанням отримати посаду голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова», - вважає М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, А.ШЕВЧЕНКО є ще «молодою людиною і йому треба звикнути, щоб працювати на державу, а не займатися самопіаром».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру СБУ, минулого тижня у ході проведення оперативно-розшукових заходів Служба безпеки України отримала інформацію про розміщення на сайті http://singing-foot.livejournal.com матеріалів, що містили погрози на адресу Президента України. Вжитими заходами було встановлено, що їхнім автором є громадянин України – Олег ШИНКАРЕНКО, 1976 р.н.

“Враховуючи те, що в його діях містились окремі ознаки злочину, передбаченого ст.346 «погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, матеріали документування скеровано за компетенцією до органів прокуратури”, - йшлося у повідомленні прес-центру.

За дорученням слідчого прокуратури м.Києва співробітник СБУ 30 липня передав О.ШИНКАРЕНКУ запрошення для бесіди та доставив його до приміщення прокуратури.

Член Комітету ВР з питань свободи слова А.ШЕВЧЕНКО у коментарі газеті «Коммерсант Украина» заявив, що «дії СБУ є недружніми по відношенню до блогерів і можуть бути частиною тиску на свободу в інтернеті». На його думку, звинувачення О.ШИНКАРЕНКА у злочині, передбаченому ст. 346, з юридичної точки зору неправомірне. «Для того, щоб звинувачувати його в погрозі кому-небудь, треба, щоб цей хтось хоч би знав про таку погрозу. А Президент, наскільки я розумію, з блогом О.ШИНКАРЕНКА не знайомий, так що ніяких погроз він не одержував. СБУ вийшла за межі своїх повноважень. Коли реальна робота не ведеться, СБУ починає займатися ось такими роздутими справами», - заявив А.ШЕВЧЕНКО.