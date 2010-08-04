«Одеський припортовий завод» завершив 2009 рік із збитком 2,444 млн. грн

17:18, 04 серпня 2010
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І півріччя  цього року з прибутком 41 млн. грн.

Київ. 4 серпня. УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” завершило І півріччя 2010 року з чистим прибутком 41,325 млн. грн. проти 38,263 млн. грн. збитку за відповідний період 2009 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляється також, що за січень-червень ц.р. чистий дохід компанії збільшився на 68,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 595,565 млн. грн., а валовий прибуток збільшився в 14,3 рази - до 233,839 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

«Одеський припортовий завод» завершив 2009 рік із збитком 2,444 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток становив 796,977 млн. грн.

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