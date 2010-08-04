Українським вишам накажуть відкрити центри працевлаштування?

Всі вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форми власності повинні будуть до 1 січня 2011 року створити центри сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищого навчального закладу.

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабінету міністрів України «Про заходи щодо підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Відповідний документ планується розглянути 27 серпня на розширеному засіданні уряду з питань подальшого розвитку освіти.

«Міністерство освіти і науки України повинно буде розробити та затвердити типове положення про центри працевлаштування, передбачивши, що основним завданням таких центрів є забезпечення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці, налагодження співпраці з Державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів», - розповів координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

Також центри працевлаштування будуть займатись інформуванням студентів та випускників ВНЗ про вакантні місця роботи.

«Зазначене рішення, на думку Міністерства освіти і науки України, дозволить поліпшити ситуацію з працевлаштуванням молоді», - підсумував А.ЧЕРНИХ.