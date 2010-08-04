У Верховній Раді впевнені, що Януковичу доведеться зняти Єжеля

Рада національної безпеки та оборони може на своєму засіданні 20 серпня розглянути питання відставки міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

Про це пише в сьогоднішньому номері газета «Дело».

Видання зазначає, що головними питаннями, які планують обговорити члени РНБО 20 серпня, будуть стан військово-промислового комплексу й діяльність Міністерства оборони. «Не виключено, що за його підсумками міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ може позбутися своєї посади», - пише газета.

Видання прогнозує, що допомогти міністрові «піти» можуть депутати - члени профільного комітету Верховної Ради. Зокрема, пише газета, не виключає такого повороту подій член Партії регіонів Анатолій КІНАХ, місяць тому призначений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ головою Державної комісії при Президенті з реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу. На думку автора статті, найімовірніше, звільнення діючого міністра буде аргументовано необхідністю провести кардинальні реформи в армії.

«На засіданні 20 серпня буде розглянуто всі пропозиції керівництва Міноборони, зокрема, й щодо середньострокового планування реформ у сфері оборони. Буде зроблено відповідні кадрові висновки», - розповів «Делу» А.КІНАХ. Разом із тим він не відповів на запитання про те, хто може очолити відомство в разі звільнення М.ЄЖЕЛЯ, і про те, чи погодився б сам А.КІНАХ стати міністром оборони. «Я не готовий абстрактно говорити про такі важливі речі», - ухильно відповів політик.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що М.ЄЖЕЛЮ не уникнути звільнення. «Вже і ЯНУКОВИЧУ, і АЗАРОВУ зрозуміло: ЄЖЕЛЬ не дасть нового імпульсу для реформ в армії. Говорити, що його замінить Олександр КУЗЬМУК, я теж не став би. Хоча він був на минулому засіданні РНБО і виступав там», - поділився А.ГРИЦЕНКО.

Секретар профільного комітету парламенту «регіонал» Юрій САМОЙЛЕНКО вважає, що кращої кандидатури на посаду міністра, ніж А.КУЗЬМУК, не знайти в усій Україні. «Він має авторитет генералітету й здатний підійти до реформування з розумом», - упевнений Ю.САМОЙЛЕНКО.

Газета нагадує, що А.КУЗЬМУК числився без п`яти хвилин міністром оборони під час формування уряду М.АЗАРОВА. Проте в останню мить перед призначенням міністра оборони у Верховній Раді В.ЯНУКОВИЧ змінив раніше затверджену кандидатуру А.КУЗЬМУКА на М.ЄЖЕЛЯ. «Можливо, однією з причин цього стало те, що потрібно було ухвалювати рішення щодо базування Чорноморського флоту в Криму. А ЄЖЕЛЬ - адмірал ВМС і знає цю тему глибоко», - вважає Ю.САМОЙЛЕНКО.