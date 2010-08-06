Експерт пророкує найсильніший адмінресурс з часів Кучми

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що на майбутніх виборах місцеві ради буде задіяний найсильніший адміністративний ресурс за весь посткучмісьий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, так О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував перспективи місцевих виборів, які пройдуть 31 жовтня.

При цьому експерт зазначив, що влада може програти тільки сама собі через загострення внутрішніх суперечностей між групами впливу.

«Нинішня влада змогла збудувати найефективнішу вертикаль адміністративного ресурсу. На майбутніх виборах у місцеві ради опозиції необхідно бути на голову вищою за владу, щоб розраховувати на прийнятний результат. У той же час, необхідно розуміти, що всередині самої команди влади існують непримиренні суперечності, і лише загострення цих суперечностей може надати шанс опозиції. Це найактуальніше в контексті виборів міських голів у найпринциповіших регіонах центральної і східної України. У західній же Україні ставка влади робитиметься на роботу в мажоритарних округах», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, для опозиційних партій у традиційно симпатизуючих їм регіонах принциповим є питання якісного формування списків та узгодження стратегії із союзниками в мажоритарних округах.

«Прийнято вважати, що нинішня модель виборів законсервує статус-кво на місцях. Проте вже зараз стає зрозумілою вся помилковість такої тези. Судячи з усього, владна вертикаль вибудовується так, щоб навіть при незначних результатах у західних областях оперативно сформувати лояльну більшість. Це означає, що ставка робитиметься не тільки на роботу з мажоритарними кандидатами, а й одночасно з цим - на мобілізацію депутатів з опозиційних партій. Ось чому для опозиції принциповим питанням є жорстка фільтрація списків і узгодження стратегії з ідеологічними союзниками в мажоритарних округах», - зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.