Нові судові правила спрощують стягнення боргів з українців

З набранням чинності новим Законом України «Про судоустрій» в Україні почала діяти норма, за якою суд має право видати наказ, якщо буде заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.

Як зазначає "Дзеркало тижня", після ухвалення нового закону про судоустрій відповідні зміни були внесені до норм Цивільно-процесуального кодексу, що регулюють порядок спрощеного (не в позовному порядку) вирішення питання про стягнення боргів.

«Механізм отримання судового наказу дуже простий: звернення в місцевий суд за місцезнаходженням (проживанням) боржника», - зазначається у повідомленні.

Причому, як зауважує видання, на розгляд питання дається три дні, без судового засідання та виклику сторін. Потім копія судового наказу надсилається боржникові рекомендованим листом.

«Навіть якщо його не було за цією адресою, днем отримання копії наказу вважатиметься дата на відмітці пошти про відсутність боржника за цією адресою або дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення чи відмову на отримання», - йдеться у статті.

Її автор зауважує, що від цих дат у боржника є 10 днів на те, щоб подати до суду заяву про скасування зазначеного наказу (у разі незгоди з ним).

«Якщо раніше було достатньо подати до суду заяву про скасування, щоб наказ був скасований майже автоматично, то тепер ця процедура трохи ускладнилася», - йдеться у статті.

«Причому якщо видача судового наказу проводиться без виклику сторін та судового засідання, то розгляд заяви про скасування такого наказу — навпаки: в судовому засіданні з участю стягувача та боржника», - зауважує видання.

Автор статті наголошує, якщо так сталося і суд не отримав упродовж 13 діб (з урахуванням десятиденного терміну на подання боржником) заяви на скасування судового наказу, то цей документ набирає законної сили і суд видає його стягувачу для пред’явлення до виконання.

«Це означає, що з ним можна йти до Державної виконавчої служби з усіма поганими для боржника наслідками. Оскаржити ж зазначений документ уже дуже малоймовірно», - констатує видання.

На думку автора публікації, «з огляду на низьку правову освіченість наших громадян та невисокий рівень захисту їхніх прав з боку правоохоронних органів, ціною таких змін стануть долі сотень людей, у яких відберуть і квартири, і засоби для існування».

«Але формально все, звичайно, буде за законом — на розсуд суду!», - додає автор статті.