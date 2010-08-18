На Луганщині до суду передано справу щодо підприємця за ухилення від сплати 30 млн. грн.одатку

У Луганській області передано до суду кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за ухилення від сплати майже 30 млн. грн. податку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що зазначений посадовець шляхом проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій умисно ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість у розмірі 29 млн. 546 тис. грн.

З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно підприємства на суму близько 50 млн. грн.