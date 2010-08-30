КРУ виявило в трьох вузах фінансові порушення на суму 1,6 млн. грн.

У Житомирській області співробітники обласного відділення Контрольно-ревізійного управління виявили в трьох вузах фінансові порушення на суму 1,6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі КРУ в Житомирській області.

Порушення виявлені ревізорами КРУ під час перевірок Житомирського комерційного технікуму, Житомирського технологічного коледжу і державного вузу "Бердичівський коледж промисловості, економіки й права", які підпорядковані Міністерству освіти й науки.

Відзначається, що, зокрема, через порушення ці вузи недоотримали фінансові ресурси на суму 278 тис. грн., виявлено 394 тис. грн. збитків, через неефективні управлінські рішення втрачено 442 тис. грн. фінансових і матеріальних ресурсів.

Також через порушення законодавства з питань оплати праці допущено незаконні витрати на виплату зарплати, зокрема відрахувань до державних цільових фондів, що призвело до збитків на суму 149 тис. грн. Заниження вартості основних засобів перевищило 320 тис. грн. Встановлено й інші фінансові порушення.

Крім того, в Бердичівському коледжі промисловості, економіки й права КРУ розкрило факт невиконання в 2008 році доведених обсягів держзамовлення за трьома спеціальностями заочної форми навчання в кількості 14 осіб.

Житомирський технологічний коледж надміру виплатив різних допомог на суму 95,4 тис. грн., а студентам недоплатив стипендій на суму 15,7 тис. грн.

За результатами ревізій у вищеназваних вузах до адміністративної відповідальності притягнуто 16 посадовців.