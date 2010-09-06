Найменша законодавча активність у 2010 році спостерігалася у Президента - дослідження

Найменша законодавча активність у 2010 році спостерігалася у Президента України.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН під час презентації Фундацією «Відкрите суспільство» свого аналізу законодавчої роботи влади впродовж першого півріччя.

Президент Фундації «Відкрите суспільство» Леся ШЕВЧЕНКО, говорячи про ефективність роботи парламентаріїв у законодавчій площині, зауважила, що за кількісними показниками прийнятих законів та постанов на першому місці, як і раніше, залишається Партія регіонів із 182-ма ухваленими документами. На другому місці БЮТ – 95 актів, трете місце дісталося уряду – 50 документів, четверту позицію зайняв НУ-НС – 30, і останній Президент - з 23-ма ухваленими документами.

“Зрозуміло, що кількісні показники повністю не відображають ефективність роботи”, - зауважила Л.ШЕВЧЕНКО.

За її словами, найбільше часу депутати парламенту присвятили не виконанню своїх передвиборчих обіцянок, а організаційно-кадровим питанням. Так, з організаційних питань прийнято з початку року 34 документи, по кадрових рішеннях – 48, з питань політико-правового розвитку країни – 24.