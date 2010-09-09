Медведько зобов’язав прокурора Луганщини виступати українською

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов’язав прокурора Луганської області Євгена ТРУБНІКОВА наступного разу на Колегії ГПУ виступати українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час розширеної колегії Генеральної прокуратури Є.ТРУБНІКОВ почав свій виступ на російській мові. О.МЕДВЕДЬКО перервав його виступ і сказав, що в останній раз дозволяє йому виступати на колегії російською мовою.

«Дивіться, - звернувся О.МЕДВЕДЬКО до Є.ТРУБНІКОВА, - Анатолій МОГИЛЬОВ (глава МВС – УНІАН) теж вивчає українську мову, і я бачу є успіхи. Тому я прошу вас теж виступати українською мовою».