Передано до суду кримінальну справу проти екс-мера Житомира Георгія БУРАВКОВА, обвинуваченого у розкраданні 6 млн. доларів США.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора області Миколу ФРАНТОВСЬКОГО.

За його словами, «обласна прокуратура закінчила розслідування справи стосовно колишнього мера Житомира Георгія БУРАВКОВА та направила її до суду, він тривалий час знаходився у розшуку, однак наразі сам прийшов».

При цьому М.ФРАНТОВСЬКИЙ не уточнив, у який саме суд 30 серпня було передано справу Г.БУРАВКОВА.

Раніше прокурор області неодноразово заявляв, що «не бачить перспективи розгляду справи Г.БУРАВКОВА».

Сам Г.БУРАВКОВ називав замовною порушену проти нього у 2006 році кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, Г.БУРАВКОВА підозрювали у присвоєнні у 1990-х роках, коли він очолював приватне підприємство, понад 6 млн. доларів США кредитних коштів.

Пізніше Г.БУРАВКОВА було оголошено у розшук.

Під час розслідування кримінальної справи щодо Г.БУРАВКОВА арештовано майно підприємств на загальну суму понад 40 млн. грн.

Кримінальну справу проти Г.БУРАВКОВА та його колишнього заступника і директора ТОВ ”Стиль” Віктора КРЮКОВА порушено за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.5 ст. 191 (розкрадання майна в особливо великих розмірах), ч.2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч.2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального Кодексу України.

Г.БУРАВКОВ обіймав посаду Житомирського міського голови з 2002 по 2006 роки.