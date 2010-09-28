Органи юстиції відмовляють бориспільській “Батьківщині”

Органи юстиції відмовляються реєструвати нового голову Бориспільської районної організації партії “Батьківщина” (Київська область).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

За словами голови Бориспільської районної організації «Батьківщини» Віктора ПРОШКІНА, сьогодні активісти партії прийшли до Бориспільського управління юстиції з метою дізнатися, чи перереєстрували керівництво партійного осередку. При цьому начальник управління юстиції Сергій ГАВРИЛЕНКО відмовився спілкуватись з представниками районного партійного осередку, викликавши наряд міліції.

Правоохоронці, які прибули на місце, зафіксували, що виклик був безпідставним. За словами В.ПРОШКІНА, лише після цього С.ГАВРИЛЕНКО почав розмовляти з активістами «Батьківщини».

«Сергій ГАВРИЛЕНКО пояснив нам, що дуже багато політичних партій подали документи на перереєстрацію. Часу на розгляд усіх документів катастрофічно не вистачає. А працівник управління юстиції, який займався нашими документами, на лікарняному. Нам дали абсолютно безглузде пояснення», - сказав голова районного осередку “Батьківщини”. Він наголосив, що при цьому у Бориспільського міськрайонного управління юстиції вистачило “і часу, і людей, аби зареєструвати фальшиві партійні організації у місті Бориспіль та Бориспільському районі”.

В.ПРОШКІН зазначив, що за будь-яких обставин сьогодні відбудеться партійна конференція Бориспільської районної організації «Батьківщини» з висування кандидатів у депутати Бориспільської районної ради по багатомандатному виборчому окрузі.

У “Батьківщині” нагадали, що сьогодні сплив 10-денний термін, протягом якого працівники управління юстиції мали зареєструвати нове керівництво Бориспільської райорганізації «Батьківщини». Усі необхідні документи були подані в органи юстиції ще 17 вересня.