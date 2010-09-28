СБУ обшукала кабінет першого заступника мера Кам’янця-Подільського

У кабінеті першого заступника мера Кам’янця-Подільського Валерія АНДРУХОВИЧА працівники СБУ проводять обшук.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам В.АНДРУХОВИЧ, співробітники СБУ здійснюють виїмку документів. Охоронці не допускають у кабінет першого заступника мера інших людей.

Крім того, СБУ проводить опитування працівників відділу з обслуговування міської ради.

Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила протиправну діяльність міського голови Кам’янця-Подільського Хмельницької області Анатолія НЕСТЕРУКА та керуючого справами виконкому міської ради Миколи НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тисяч гривень.

20 вересня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.