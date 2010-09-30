За отримання хабарів до 5 років засуджено двох суддів

За отримання хабарів до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох суддів з Вінниччини та Одещини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідні вироки винесені Апеляційним судом Хмельницької області щодо судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області, а Апеляційним судом Миколаївської області - щодо судді Арцизького районного суду Одеської області.

Як зазначили у прес-службі, такі вироки судді отримали ”за отримання значних хабарів від громадян за призначення ними мінімальних покарань підсудним у кримінальних справах”.

Кримінальні справи обох суддів розслідувались Генеральною прокуратурою України, а судовий розгляд перебував на контролі Головного управління підтримання державного обвинувачення в судах.