На Тернопільщині при одержанні хабара затримали старшого лейтенанта міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, навесні цього року працівник одного з райвідділів міліції області затримав юнака, який курив коноплю неподалік свого навчального закладу. За 200 доларів працівник міліції пообіцяв не повідомляти навчальний заклад про протиправну поведінку хлопця та не складати щодо нього адміністративного протоколу за незаконне зберігання наркотиків. Оскільки юнак не мав одразу усієї суми, то віддавав хабар частинами. Впродовж літа міліціонер отримав 100 та 200 грн., а під час одержання кінцевих 1,3 тис. грн. його затримали правоохоронці.

Прокуратурою області за матеріалами відділу внутрішньої безпеки міліції стосовно старшого лейтенанта порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання хабара).