З 1 жовтня набирають чинності зміни до порядку державної реєстрації прав власності на нерухоме майно

З 1 жовтня 2010 року набирає чинності наказ Мін‘юсту від 28 липня 2010 року № 1692/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 “Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно””



Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, дата державної реєстрації наказу 30 липня 2010 року за № 582/17877.



За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, наказом Міністерства юстиції передбачено викладення у новій редакції Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно у зв’язку зі змінами, що відбулися у законодавчому врегулюванні відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Наказ Мін‘юсту спрямований на регламентацію проведення як державної реєстрації права власності на нерухоме майно, так і державної реєстрації вищезазначених речових прав.



Так, відповідно до вказаних змін, реєстратори бюро технічної інвентаризації поряд з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно та на об’єкти незавершеного будівництва проводитимуть державну реєстрацію права користування (сервітуту) на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках.



Реєстратори БТІ здійснюватимуть державну реєстрацію права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, а також довірчого управління нерухомим майном.



Строк проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав у новій редакції Тимчасового положення скорочено з 30 до 14 календарних днів.



Наказом встановлено чітку послідовність дій реєстратора бюро технічної інвентаризації щодо проведення державної реєстрації прав. Також, уточнено та доповнено перелік правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на об’єкти незавершеного будівництва.



Крім того, наказом встановлено форми заяв, які подаються реєстратору бюро технічної інвентаризації, та форми рішень, які прийматимуть реєстратори.