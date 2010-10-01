Екс-суддя Зварич заперечує обід сторінками з обвинувального висновку

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ, якого звинувачують у хабарництві, відкидає звинувачення в тому, що він власноруч знищив кілька сотень аркушів матеріалів своєї кримінальної справи під час ознайомлення з нею.



Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЗВАРИЧ заявив сьогодні, виступаючи в Оболонському районному суді м. Києва на попередньому розгляді справи.



«Уявіть, щоб я мав зробити з тими п’ятьмастами аркушами у присутності двох-трьох слідчих і відеофіксації?» - поставив риторичне запитання І.ЗВАРИЧ.



При цьому він звернув увагу суду на той факт, що матеріали справи, які йому давали на ознайомлення, не мали опису, і в томах різні начебто зафіксовані факти містилися у хаотичному порядку. Саме тому, на переконання І.ЗВАРИЧА, «якщо немає опису матеріалів справи, яким чином можна казати про якесь знищення?»



У контексті цього він додав, що з приводу оформлення матеріалів належним чином він неодноразово писав заяви до слідчих, але його звернення так і не отримали належного результату.



Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.



У СІЗО суддя голодував на знак протесту і схуднув на 17 кг, а влітку 2010 року нібито намагався з`їсти сторінки з обвинувального висновку, з якими знайомився (заздалегідь попросивши слідчих залишити його наодинці з матеріалами справи).