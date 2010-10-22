Тракало стала суддею ВАСУ, Сибіга - суддею ВГСУ

Верховна Рада України дала згоду на призначення Валентини ТРАКАЛО суддею Вищого адміністративного суду України, а Олександра СИБІГИ суддею Вищого господарського суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 279 із 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В.ТРАКАЛО має стаж роботи на посаді судді 22 роки. Постановою ВРУ від 8 липня 2005 року В.ТРАКАЛО була обрана на посаду судді Апеляційного суду Київської області безстроково.

О.СИБІГА має стаж роботи на посаді судді понад 13 років. Він працював суддею Київського міжобласного апеляційного господарського суду, який відповідно до указу