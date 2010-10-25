У Криму працівники міліції звільнили заручника

Працівники міліції 24 жовтня звільнили в магазині у Джанкої (Крим) касира, якого відвідувач із ножем узяв у заручники нібито через сварку з дівчиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, чоловік приставив невеликий ніж до горла 23-річного касира і зажадав, щоб до магазину прийшла його дівчина. Відвідувачі сприйняли все це як жарт, і попросили прибрати ніж. У відповідь чоловік дістав ніж розміром більше, і знову приставив його до горла працівника магазина.

Один із відвідувачів спробував допомогти касиру, і наблизився до чоловіка, який захопив його у заручники, але одержав удар в область серця, після чого ніж знову опинився біля шиї касира.

Міліціонери вступили у переговори із зловмисником, намагаючись з`ясовувати причини захоплення заручника і конкретні вимоги, була встановлена його особа - 38-річний кримчанин жив у сусідньому будинку.

«Чоловік продовжував наполегливо вимагати, щоб до магазину доставили його дівчину і родичів. Для переговорів був доставлений його рідний брат. У процесі ведення переговорів і спілкування зловмисника з братом правоохоронці, скориставшись тим, що чоловік відвернув свою увагу від заручника, провели його затримання», - йдеться у прес-релізі.

Заручник і працівники міліції, що брали участь у затриманні, не постраждали. Поранений відвідувач магазина госпіталізований.

Порушено кримінальну справу по ознаками складу злочину, передбаченого статтею «замах на вбивство з хуліганських спонукань», вирішується питання про порушення справи за статтями «захоплення заручників» і «хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї» Кримінального кодексу.