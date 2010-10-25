У день виборів міліція шукатиме вибухівку у виборчкомах

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ доручив підлеглим у день виборів ретельно оглянути приміщення виборчих комісій на предмет наявності вибухонебезпечних речовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді з керівниками регіональних управлінь міліції.

«У день виборів провести ретельний огляд виборчих комісій і прилеглих до них територій на наявність чи відсутність вибухових пристроїв чи небезпечних речовин», - сказав міністр.

При цьому, звертаючись до підлеглих, А.МОГИЛЬОВ наголосив, що міліціонери, які працюватимуть на виборчих дільницях, не мають права виконувати будь-які доручення членів виборчих комісій, що суперечать положенням службових інструкцій для працівників органів внутрішніх справ.