Затвердено стандарти інформбезпеки у банківській системі

Національний банк України затвердив стандарти з управління інформаційною безпекою у банківській системі України.

Це передбачено постановою Нацбанку № 474 від 28 жовтня 2010 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документ прийнято «з метою підвищення рівня інформаційної безпеки у банківській системі України».

Протягом 90 днів Нацбанк має надати банкам методичні рекомендації щодо упровадження стандартів; рекомендації щодо переліку, змісту і правил заповнення документів, які мають бути створені під час упровадження стандартів у банках України; рекомендації щодо методик оцінки ризиків, пов`язаних з інформаційними технологіями.

Крім того, протягом чотирьох місяців мають бути розроблені методичні рекомендації для перевірки ІТ-ризику як складової операційно-технологічного ризику під час проведення інспекційних перевірок банків.

Банки мають запровадити системи управління інформаційною безпекою до 1 жовтня 2011 року відповідно до стандартів Національного банку України.

Постанова № 474 набирає чинності з дня її підписання.