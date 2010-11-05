Податкова міліція повернула до бюджету 2,3 млрд. грн.

Податковій міліції цього року вдалося повернути до бюджету 2,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник Державної податкової адміністрації України, начальник податкової міліції Віктор ШЕЙБУТ.

За його словами, серед іншого цього року підрозділом податкової міліції виявлено 2 тис. 133 факти незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 7 млрд. грн. Крім того, на суму 6,6 млрд. грн. вдалося запобігти незаконному відшкодуванню ПДВ.

За словами В.ШЕЙБУТА, цього року розкрито 9 із 10 тяжких і особливо тяжких злочинів (всього розкрито 4 тис. 376 злочинів, із них 3 тис. 895 злочинів – тяжкі і особливо тяжкі).

Також він повідомив, що з початку року податкова міліція направила до суду кримінальні справи щодо скоєння 2 тис. 380 злочинів у сфері оподаткування, з яких 970 – за ухилення від сплати податків.

Також керівник податкової міліції повідомив, що цього року виявлено 625 цехів з виготовлення контрафактної продукції, з яких 222 - виготовляли підакцизні товари.

В.ШЕЙБУТ також розповів про факт виявлення в Євпаторії 25 млн. підроблених акцизних марок, які були виготовлені в Туреччині.

Крім того, за його словами, податківці спільно з прикордонниками виявили факти незаконного переміщення за кордон підакцизних товарів, там, де є водний кордон з Україною, за допомогою радіокерованих дитячих катерів.

Одним із методів ухилення від сплати податків В.ШЕЙБУТ назвав фіктивне банкрутство фірм. При цьому він зазначив, що цей метод останнім часом став використовуватися досить часто.