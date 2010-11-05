Уряд ліквідував громадський комітет при Держкомпідприємництві

Кабінет міністрів України ліквідував громадський комітет з моніторингу виконання законодавства у сфері розвитку та підтримки підприємництва, утворений при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва.

Текст відповідної постанови № 994 від 3 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, постанова Кабміну від 27 січня 2010 р. № 80 “Про утворення громадського комітету з моніторингу виконання законодавства у сфері розвитку та підтримки підприємництва” визнана такою, що втратила чинність.

Кабмін доручив Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою та ліквідувати при своїх представництвах осередки зазначеного громадського комітету.