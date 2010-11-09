Україна вивчає правила міжнародної комерційної торгівлі

Делегація України, у складі представників Міністерства юстиції, візьме участь у Вісімнадцятій сесії Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), яка відбудеться 8-12 листопада 2010 року у м. Відень (Австрія).

Як повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович, під час засідання Комісії ООН Україна візьме участь в обговоренні питань реєстрації забезпечувальних прав у рухомих активах. Перед українською делегацією поставлене завдання вивчити правовий й міжнародний досвід з питань реєстрації забезпечувальних прав у рухомих активах.

Міністр юстиції наголосив, що ефективні закони про забезпечувальні угоди приносять державам, які їх приймають, значні економічні вигоди - стимулюють розвиток торгівлі, сприяють розвитку і росту підприємств, особливо малих та середніх.

За підсумками засідання спецкомісії ООН Міністерством юстиції будуть вироблені рекомендації щодо подальшого розвитку вітчизняного законодавства у вказаній сфері. Міжнародний досвід буде також використано для підвищення професійного рівня вітчизняних фахівців у сфері нормативного регулювання міжнародної комерційної торгівлі.

*** Міністерство юстиції України визначено відповідальним за співпрацю з Міжнародним судом, Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371.