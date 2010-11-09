Невідомий двічі погрожував підірвати Васильківську РДА

Вчора у Київській області невідомий погрожував підірвати Васильківську районну державну адміністрацію.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, 7 листопада близько 11.00 до чергової частини міліції надійшло анонімне повідомлення, що об 11.20 у місті Васильків у приміщенні райдержадміністрації станеться вибух.

Як зазначили в ВЗГ, в цей час у Васильківській РДА мала відбутися сесія. Близько 50 осіб відразу були евакуйовані.

Повторне анонімне повідомлення про можливий вибух у Васильківській РДА до чергової частини Київського обласного міліцейського главку надійшло о 14.05. Після проведення обстеження приміщення і прилеглої території вибухотехнічною службою вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Роботу Васильківської райдержадміністрації відновлено. Особистість аноніма встановлюється.